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Тысячи доз поддельной вакцины от "ковида" изъяли в Китае и ЮАР

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Полицейские изъяли тысячи доз поддельной вакцины от коронавируса в ЮАР и Китае.

Как сообщает издание gazeta. ru со ссылкой на сообщение Интерпола, в Китаев результате серии рейдов в производственных помещениях была выявлена сеть по продаже поддельных вакцин от "ковида". Правоохранители изъяли около трёх тысяч доз поддельного препарата, по делу задержаны 80 человек.

Ещё около 2,4 тысяч доз правоохранители изъяли в ходе операции в городе Джермистон в ЮАР. В этой стране полицейские задержали трёх граждан Китая и одного гражданина Замбии.

Ранее Интерпол распространил информацию о повышении активности преступников на фоне распространения вакцин от коронавируса.

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Автор: Максим Щегольков, Куратор: Александр Михайлов
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