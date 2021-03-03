Житель Саратова убил квартиранта и бросил его труп на улице

В Саратове местный житель до смерти избил квартиранта и бросил его труп на улице.

Как сообщает издание fn-volga. ru, инцидент произошёл 21 февраля в Кировском районе города. В этот день 31-летний местный житель решил навестить 43-летнего квартиранта. Мужчины распивали спиртное, а ночью в ходе застолья квартирант ударил оппонента. В ответ на это мужчина нанёс множественные удары квартиранту, от которых последний скончался.

После этого саратовец завернул тело покойного в простыню, вынес на улицу и бросил за углом общежития.

Злоумышленника задержали и заключили под стражу, ему было предъявлено обвинение. Мужчина признал свою вину и раскаялся. Следствие продолжается.