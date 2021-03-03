В Саратове местный житель до смерти избил квартиранта и бросил его труп на улице.
Как сообщает издание fn-volga. ru, инцидент произошёл 21 февраля в Кировском районе города. В этот день 31-летний местный житель решил навестить 43-летнего квартиранта. Мужчины распивали спиртное, а ночью в ходе застолья квартирант ударил оппонента. В ответ на это мужчина нанёс множественные удары квартиранту, от которых последний скончался.
После этого саратовец завернул тело покойного в простыню, вынес на улицу и бросил за углом общежития.
Злоумышленника задержали и заключили под стражу, ему было предъявлено обвинение. Мужчина признал свою вину и раскаялся. Следствие продолжается.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Население Сан-Марино прививается российской вакциной "Спутник V". Итальянцы, швейцарцы, немцы стремятся приехать и получить прививку.