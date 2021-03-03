В Кемерове 19-летний промышленный альпинист погиб при падении с крыши во время выполнения работ.
Как сообщает издание vse42. ru, молодой человек устно договорился с подрядной организацией о расчистке снега с крыши многоэтажного дома. Находясь на козырьке одного из балконов, мужчина сорвался и упал вниз. Прибывшие на место медики констатировали смерть рабочего.
"На мужчине имелось альпинистское снаряжение, при нём находилось удостоверение промышленного альпиниста", — цитирует издание сообщение регионального управления Следственного комитета.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
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