Промышленный альпинист погиб при падении с крыши в Кемерове

В Кемерове 19-летний промышленный альпинист погиб при падении с крыши во время выполнения работ.

Как сообщает издание vse42. ru, молодой человек устно договорился с подрядной организацией о расчистке снега с крыши многоэтажного дома. Находясь на козырьке одного из балконов, мужчина сорвался и упал вниз. Прибывшие на место медики констатировали смерть рабочего.

"На мужчине имелось альпинистское снаряжение, при нём находилось удостоверение промышленного альпиниста", — цитирует издание сообщение регионального управления Следственного комитета.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.