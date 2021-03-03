Два трупа с огнестрельными ранениями нашли в доме в Новосибирске

В одном из домов Новосибирска обнаружены тела двух человек с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл 1 марта.

"По данным следствия, вечером 1 марта в квартире одного из домов по улице Учительской в городе Новосибирске обнаружено тело 40-летнего хозяина квартиры и его 37-летней сожительницы с огнестрельными ранениями в области головы. При проведении осмотра места происшествия обнаружено огнестрельное оружие, из которого предположительно осуществлены выстрелы", — цитирует агентство старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасию Кулешову.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства выясняются, назначен ряд экспертиз.