В одном из домов Новосибирска обнаружены тела двух человек с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл 1 марта.
"По данным следствия, вечером 1 марта в квартире одного из домов по улице Учительской в городе Новосибирске обнаружено тело 40-летнего хозяина квартиры и его 37-летней сожительницы с огнестрельными ранениями в области головы. При проведении осмотра места происшествия обнаружено огнестрельное оружие, из которого предположительно осуществлены выстрелы", — цитирует агентство старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасию Кулешову.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства выясняются, назначен ряд экспертиз.
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