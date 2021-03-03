Женщина скончалась после нападения собак в Туве

В Туве правоохранители проводят проверку после того, как местная жительница скончалась после нападения собак.

Как сообщает РИА "Новости", пострадавшая поступила в больницу с рваными ранами конечностей. Спустя некоторое время женщина скончалась. Очевидец сообщил, что потерпевшая подверглась нападению трёх собак. Полицейским удалось установить хозяев животных.

"В правоохранительные органы … поступило сообщение о смерти в медицинском учреждении Кызыла 35-летней жительницы Кызыла, доставленной с территории левобережных дач. По данному факту незамедлительно организовано проведение процессуальной проверки", — цитирует агентство сообщение регионального управления Следственного комитета.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.