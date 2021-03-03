На севере Москвы мужчина выжил после падения из окна жилого дома на 18 этаже.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчина упал в сугроб, и это спасло ему жизнь.
"На Беломорской улице из окна квартиры, расположенной на 18-м этаже в многоэтажном жилом доме, выпал мужчина. В результате падения он получил различные травмы и был госпитализирован", — цитирует агентство собеседника.
По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Известно, что в настоящее время пострадавший находится в тяжёлом состоянии.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Население Сан-Марино прививается российской вакциной "Спутник V". Итальянцы, швейцарцы, немцы стремятся приехать и получить прививку.