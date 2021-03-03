Москвич выжил после падения из окна 18 этажа

На севере Москвы мужчина выжил после падения из окна жилого дома на 18 этаже.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчина упал в сугроб, и это спасло ему жизнь.

"На Беломорской улице из окна квартиры, расположенной на 18-м этаже в многоэтажном жилом доме, выпал мужчина. В результате падения он получил различные травмы и был госпитализирован", — цитирует агентство собеседника.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Известно, что в настоящее время пострадавший находится в тяжёлом состоянии.