Во время пожара в 25-этажном доме во Владивостоке погибли двое детей

Во время пожара в 25-этажном доме во Владивостоке погибли девятилетний мальчик и четырёхлетняя девочка.

Как сообщают "Известия", вечером 2 марта горела одна из квартир на 21 этаже, дым от пожара распространился по всему подъезду. Огонь полыхал на площади 30 квадратных метров, возгорание локализовали спустя 40 минут после поступления сообщения о пожаре.

На место возгорания выехали медики. Они забрали двоих детей, находившихся в состоянии клинической смерти. Несовершеннолетние отравились угарным газом, несмотря на предпринятые реанимационные мероприятия, детей спасти не удалось.

Известно, что во время пожара дети находились дома одни.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.