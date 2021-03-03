Командира подразделения ДПС задержали с наркотиками в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали командира взвода ДПС. Полицейского подозревают в хранении наркотиков.

Как сообщает РИА "Новости", операция по задержанию правоохранителя проводилась на улице Щорса.

"Сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУМВД России по Свердловской области в ходе реализации оперативной информации задержан командир одного из взводов ДПС ГИБДД УМВД по Екатеринбургу. Речь идет о 40-летнем капитане, он подозревается в хранении наркотических средств", — цитирует агентство руководителя пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

При осмотра места происшествия полицейские обнаружили свёрток с мефедроном массой 0,223 грамма. Известно, что подозреваемого отстранили от исполнения служебных обязанностей.

"По итогам начавшейся проверки его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, он будет привлечён к уголовной ответственности", — сообщил РИА "Новости" Горелых.