В Екатеринбурге задержали командира взвода ДПС. Полицейского подозревают в хранении наркотиков.
Как сообщает РИА "Новости", операция по задержанию правоохранителя проводилась на улице Щорса.
"Сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУМВД России по Свердловской области в ходе реализации оперативной информации задержан командир одного из взводов ДПС ГИБДД УМВД по Екатеринбургу. Речь идет о 40-летнем капитане, он подозревается в хранении наркотических средств", — цитирует агентство руководителя пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерия Горелых.
При осмотра места происшествия полицейские обнаружили свёрток с мефедроном массой 0,223 грамма. Известно, что подозреваемого отстранили от исполнения служебных обязанностей.
"По итогам начавшейся проверки его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, он будет привлечён к уголовной ответственности", — сообщил РИА "Новости" Горелых.
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