Землетрясения произошли на Камчатке и Курилах

На побережье Камчатки и на Курилах произошли землетрясения. Обошлось без жертв и разрушений.

"Эпицентр землетрясения находился в акватории Кроноцкого залива на расстоянии 180 км на северо-восток от города Петропавловска-Камчатского. Магнитуда сейсмособытия составила 4,5", — цитирует РИА "Новости" сообщение экстренных служб.

Известно, что очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров. Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

"В 08:22 (00:22 мск.) 3 марта зарегистрировано землетрясение в 108 км восточнее села Малокурильское Южно-Курильского района (Шикотан). Магнитуда сейсмособытия составила 6,1", — приводит rt. com сообщение пресс-службы МЧС России по Сахалинской области.

Жертв и разрушений на Курилах также не было.