На побережье Камчатки и на Курилах произошли землетрясения. Обошлось без жертв и разрушений.
"Эпицентр землетрясения находился в акватории Кроноцкого залива на расстоянии 180 км на северо-восток от города Петропавловска-Камчатского. Магнитуда сейсмособытия составила 4,5", — цитирует РИА "Новости" сообщение экстренных служб.
Известно, что очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров. Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.
"В 08:22 (00:22 мск.) 3 марта зарегистрировано землетрясение в 108 км восточнее села Малокурильское Южно-Курильского района (Шикотан). Магнитуда сейсмособытия составила 6,1", — приводит rt. com сообщение пресс-службы МЧС России по Сахалинской области.
Жертв и разрушений на Курилах также не было.
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