Обнаружен новый способ завладения личными данными россиян

Корреспондент РИА "Новости" обнаружил новую схему получения личных данных россиян. Ему пришло электронное письмо, оформленное как сообщения с портала "Госуслуги", где предлагалось ввести СНИЛС для получения неких начисленных социальных компенсаций.

При этом письмо было отправлено с адреса info@mybusinessplan.ru, что указывает на явную подделку.

Как объяснил корреспонденту эксперт Сколково-РЭШ Егор Кривошея, речь идет об очередном фишинговом сайте. В случае завладения СНИЛС можно потерять доступ к аккаунтам, где содержится чувствительная персональная информация, которую можно использовать, например, для оформления кредита на чужое имя.

Ранее в МВД заявили, что мошеннические колл-центры, которые выманивают деньги у россиян, находятся преимущественно за пределами России.