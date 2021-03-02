Египтяне хотели попасть в ЕС, а попали в российскую колонию

В Калининградской области сотрудники погранслужбы ФСБ России задержали двух граждан Египта при попытке незаконно пересечь границу с Польшей.
Египтяне основательно подготовились к переходу на территорию Евросоюза. Они запаслись одеждой и продуктами. Для перехода был выбран участок границы в Багратионовском районе Калининградской области, откуда они рассчитывали попасть на территорию Польши. Но когда до пограничной линии оставалось каких-то 50 метров, их задержали.
"Суд, согласившись с позицией обвинения, постановил обвинительный приговор, назначив им наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", — сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
Граждане Египта признаны виновными в покушении на пересечение государственной границы России без действительных документов и разрешения на право выезда, уточняет РИА Новости. К тому же они действовали по предварительному сговору, что является отягчающим обстоятельством.
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