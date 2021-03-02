Видимо, слишком поздно сотрудники коммунальных служб добрались до починки водонапорной башни под Тверью в деревне Холмина. Сооружение внезапно рухнуло прямо на их автомобиль.
Видео с места происшествия было опубликовано в Telegram-канале Life Shot. Там же отмечается, что среди людей пострадавших нет. А вот машина вряд ли окажется "способной" быть используемой по назначению.
В столице же в ноябре 2020 года произошло обрушение склада с газовыми баллонами. Причиной стало возгорание в помещении — возможно, перекрытия не выдержали нагрузки.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что уже написал заявление об освобождении от всех занимаемых должностей с 1 мая 2036 года, когда ему будет 90 лет.