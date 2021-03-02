В одной из тюменских школ во время уроков скончался охранник. По данному факту проводится проверка.
Как сообщает издание news-r. ru, инцидент произошёл в минувший понедельник, 1 марта. Отмечается, что труп мужчины пролежал на втором этаже школы четыре часа, пока проходили занятия.
"По факту произошедшего в школе проводится доследственная проверка. Причины и обстоятельства смерти сотрудника учреждения устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — цитирует издание сообщение пресс-службы СУ СКР по Тюменской области.
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