Папа римский Франциск заявил, что человечество ждет новый Всемирный потоп.
По его словам, катастрофа неизбежна, если лидеры разных стран не будут предпринимать меры для борьбы с глобальным потеплением.
"Он (Всемирный потоп — прим. ред.) случится, если мы продолжим идти тем же путём", — сказал понтифик.
Он так же призвал граждан и политиков к благоразумию, отметив, что оно идёт рука об руку с "сочувствием к ситуациям, людям, миру и его проблемам".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Польша, Литва, Латвия теряют российский и белорусский транзит, наказывая не Россию и Белоруссию, а своё население