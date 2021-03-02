Папа римский рассказал, как избежать нового Всемирного потопа

Папа римский Франциск заявил, что человечество ждет новый Всемирный потоп.

По его словам, катастрофа неизбежна, если лидеры разных стран не будут предпринимать меры для борьбы с глобальным потеплением.

"Он (Всемирный потоп — прим. ред.) случится, если мы продолжим идти тем же путём", — сказал понтифик.

Он так же призвал граждан и политиков к благоразумию, отметив, что оно идёт рука об руку с "сочувствием к ситуациям, людям, миру и его проблемам".