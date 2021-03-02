В Амурской области студентка местного техникума открыла стрельбу из пистолета по учащимся.
Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл в техникуме города Райчихинска.
"Установлено, что 24 февраля 2021 года 16-летняя студентка выстрелила по другим учащимся. Причиной стала конфликтная ситуация между девушкой и одногруппниками. Стрельба осуществлялась на улице из пневматического пистолета", — цитирует агентство сообщение пресс-службы региональной прокуратуры.
По факту произошедшего проводится проверка. В местном Минздраве корреспонденту ТАСС сообщили, что информация о пострадавших в результате инцидента не поступала.
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