Студентка техникума в Приамурье открыла стрельбу по сверстникам

В Амурской области студентка местного техникума открыла стрельбу из пистолета по учащимся.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл в техникуме города Райчихинска.

"Установлено, что 24 февраля 2021 года 16-летняя студентка выстрелила по другим учащимся. Причиной стала конфликтная ситуация между девушкой и одногруппниками. Стрельба осуществлялась на улице из пневматического пистолета", — цитирует агентство сообщение пресс-службы региональной прокуратуры.

По факту произошедшего проводится проверка. В местном Минздраве корреспонденту ТАСС сообщили, что информация о пострадавших в результате инцидента не поступала.