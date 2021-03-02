Вандалы осквернили советский памятник-танк в Эстонии

В Эстонии вандалы осквернили советский памятник. На танк Т-34 при помощи трафарета в двух местах неизвестные нанесли краской надпись на русском языке: "Падшим героям амфетаминовой войны… 2018". Об этом сообщила газета Postimees.

"Больно и горько видеть, что в соседних республиках продолжается осквернение воинских памятников и захоронений. Считаю, что осквернение могил и памятных мест — самые низкие поступки, независимо от нации и религии сделавших это", — прокомментировал происшествие "Правде.Ру" председатель Общественного Совета проекта "Историческая память" Руслан Хисамов.

Хисамов добавил, что за последний год случаи осквернения военных мемориалов на территориях Латвии, Эстонии и Польши значительно сократились.

Представитель некоммерческой организации "Память" Людмила Лобина, которая ухаживает за памятником, сообщила СМИ, что сейчас идёт расследование инцидента. По её словам, неравнодушные горожане практически стёрли оскорбительные надписи.

Танк Т-34 установлен у дороги, которая ведет от Нарвы к Нарва-Йыэсуу. На этом месте в июле 1944 года силы Ленинградского корпуса под руководством генерала Федюнинского пересекли реку Нарву.

Это единственный сохранившийся в Эстонии памятник-танк.