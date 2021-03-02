В Асбесте столкнулись два железнодорожных состава. В результате оба они сошли с рельсов.
Как сообщает издание smotrim. ru, столкнулись два поезда, перевозящих руду из карьера горно-обогатительного предприятия. Инцидент произошёл 1 марта на станции Звезда на территории предприятия "Ураласбест". Авария произошла, когда один из составов спускался в карьер, а второй находился в тупике. Отмечается, что в момент происшествия вагоны составов были пусты.
Известно, что в результате аварии никто из людей не пострадал. Расследованием инцидента занимается созданная на комбинате комиссия.
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