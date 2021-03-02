Экс-главный судебный пристав Пермского края пытался покончить с собой

Бывший главный судебный пристав Пермского края Игорь Кожевников пытался покончить с собой после двух месяцев в СИЗО.

Как сообщает издание ura. news, Кожевников заявил, что ему пришлось оговорить себя, так как ему обещали, что отпустят его под домашний арест.

"После задержания я полностью отрицал свою причастность [к совершению преступления]. Через два месяца пребывания в СИЗО мое психологическое состояние было соответствующим (система давно работает), и я совершил попытку суицида", — цитирует Кожевникова интернет-издание 59. ru

Кожевников был задержан в 2019 году, его обвинили во взяточничестве в особо крупном размере.