Бывший главный судебный пристав Пермского края Игорь Кожевников пытался покончить с собой после двух месяцев в СИЗО.
Как сообщает издание ura. news, Кожевников заявил, что ему пришлось оговорить себя, так как ему обещали, что отпустят его под домашний арест.
"После задержания я полностью отрицал свою причастность [к совершению преступления]. Через два месяца пребывания в СИЗО мое психологическое состояние было соответствующим (система давно работает), и я совершил попытку суицида", — цитирует Кожевникова интернет-издание 59. ru
Кожевников был задержан в 2019 году, его обвинили во взяточничестве в особо крупном размере.
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