В Красноярске правоохранители возбудили уголовное дело после массового отравления школьников.
Как сообщает "Комсомольская правда", информация об отравлении учеников нескольких школ Красноярска появилась в соцсетях на прошедшей неделе. Известно, что все пострадавшие дети питались в школьных столовых. Известно о 70 случаях отравления. По предварительной версии, причиной могло стать то, что школьники употребляли в пищу продукты, приготовленные с нарушениями технологического процесса.
В настоящее время по факту произошедшего полицейские возбудили уголовное дело.
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