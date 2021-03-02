После массового отравления школьников в Красноярске возбудили дело

В Красноярске правоохранители возбудили уголовное дело после массового отравления школьников.

Как сообщает "Комсомольская правда", информация об отравлении учеников нескольких школ Красноярска появилась в соцсетях на прошедшей неделе. Известно, что все пострадавшие дети питались в школьных столовых. Известно о 70 случаях отравления. По предварительной версии, причиной могло стать то, что школьники употребляли в пищу продукты, приготовленные с нарушениями технологического процесса.

В настоящее время по факту произошедшего полицейские возбудили уголовное дело.