Труп заключённого обнаружили в колонии в Иркутской области

В Иркутской области в одной из колоний обнаружили труп заключённого. По предварительной версии, мужчина свёл счёты с жизнью.

Как сообщает издание irkutskmedia. ru, заключённого без признаков жизни обнаружили в одной из камер ИК-25 Братского района 26 февраля. На место были вызваны медики, они констатировали смерть мужчины.

"Информация о признаках насильственной смерти, обнаруженных на теле осуждённого, распространяемая в некоторых СМИ, не соответствует действительности", — приводит издание сообщение пресс-службы ГУФСИН России по Иркутской области.

По факту произошедшего проводится проверка.