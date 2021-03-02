В Иркутской области в одной из колоний обнаружили труп заключённого. По предварительной версии, мужчина свёл счёты с жизнью.
Как сообщает издание irkutskmedia. ru, заключённого без признаков жизни обнаружили в одной из камер ИК-25 Братского района 26 февраля. На место были вызваны медики, они констатировали смерть мужчины.
"Информация о признаках насильственной смерти, обнаруженных на теле осуждённого, распространяемая в некоторых СМИ, не соответствует действительности", — приводит издание сообщение пресс-службы ГУФСИН России по Иркутской области.
По факту произошедшего проводится проверка.
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