Подросток погиб при обрушении бетонной стены в Свердловской области

В Свердловской области 16-летний подросток погиб при падении бетонной стены на территории бывшего завода.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл днём в минувший понедельник в поселке Верхняя Синячиха на бывшем металлургическом заводе.

"В Алапаевске прокуратура проводит проверку в связи с гибелью 16-летнего юноши в результате падения бетонной стены на территории бывшего завода", — цитирует агентство сообщение региональной прокуратуры.

Установлено, что подросток воспитывался в неполной семье и состоял на учёте в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за употребление алкоголя.

В настоящее время прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего.