Александра Пушкина за ношение юбки убили собутыльники под Рязанью

В Рязанской области за ношение юбки собутыльники до смерти избили мужчину, которого звали Александр Пушкин.

Как сообщает издание lenta. ru, инцидент произошёл в городе Михайлов. Трое мужчин, среди которых был полный тёзка великого русского поэта, распивали алкоголь. Во время застолья в компании произошёл конфликт из-за того, что Пушкин ходил по городу в юбке. По предварительной информации, у мужчины просто не было другой одежды, поэтому он вынужден был облачаться в предмет женского гардероба.

В итоге, собутыльники до смерти забили Пушкина табуретом.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.