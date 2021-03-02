В Рязанской области за ношение юбки собутыльники до смерти избили мужчину, которого звали Александр Пушкин.
Как сообщает издание lenta. ru, инцидент произошёл в городе Михайлов. Трое мужчин, среди которых был полный тёзка великого русского поэта, распивали алкоголь. Во время застолья в компании произошёл конфликт из-за того, что Пушкин ходил по городу в юбке. По предварительной информации, у мужчины просто не было другой одежды, поэтому он вынужден был облачаться в предмет женского гардероба.
В итоге, собутыльники до смерти забили Пушкина табуретом.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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