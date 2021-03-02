Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве семьи и пятилетнего ребёнка в Нижегородской области.
Как сообщает издание rosbalt. ru, ранее тела пятилетнего мальчика, его 41-летней матери, а также бабушки и дедушки с признаками насильственной смерти обнаружили в частном доме в посёлке Кудьма Нижегородской области. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело
Сотрудники ГИБДД задержали двоих подозреваемых на территории Владимирской области. В настоящее время расследование продолжается.
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