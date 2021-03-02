Задержаны подозреваемые в убийстве семьи с пятилетним ребёнком

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве семьи и пятилетнего ребёнка в Нижегородской области.

Как сообщает издание rosbalt. ru, ранее тела пятилетнего мальчика, его 41-летней матери, а также бабушки и дедушки с признаками насильственной смерти обнаружили в частном доме в посёлке Кудьма Нижегородской области. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело

Сотрудники ГИБДД задержали двоих подозреваемых на территории Владимирской области. В настоящее время расследование продолжается.