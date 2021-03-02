В Приморском крае местная жительница спасла школьника от нападения стаи бродячих собак.
Как сообщает издание smotrim. ru, инцидент произошёл в районе улицы Адмирала Юмашева во Владивостоке. На несовершеннолетнего набросились сразу несколько собак. Ребёнок в страхе отступал и не знал, куда спрятаться. Он был сильно напуган, животные порвали его одежду.
В этот момент по улице проезжала девушка на внедорожнике. Увидев происходящее, она выбежала из автомобиля и стала отгонять собак от ребёнка. С большим трудом ей это удалось.
Пользователи соцсетей, комментируя ситуацию, отметили смелость девушки, а также тот факт, что проблема с бродячими животными назрела давно и требует срочного решения.
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