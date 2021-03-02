Девушка из Приморья спасла школьника от нападения бродячих собак

В Приморском крае местная жительница спасла школьника от нападения стаи бродячих собак.

Как сообщает издание smotrim. ru, инцидент произошёл в районе улицы Адмирала Юмашева во Владивостоке. На несовершеннолетнего набросились сразу несколько собак. Ребёнок в страхе отступал и не знал, куда спрятаться. Он был сильно напуган, животные порвали его одежду.

В этот момент по улице проезжала девушка на внедорожнике. Увидев происходящее, она выбежала из автомобиля и стала отгонять собак от ребёнка. С большим трудом ей это удалось.

Пользователи соцсетей, комментируя ситуацию, отметили смелость девушки, а также тот факт, что проблема с бродячими животными назрела давно и требует срочного решения.