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Мошенники превращают продавцов дорогих вещей в должников

Происшествия » Парад мошенников

В России появилась новая схема мошенничества, при которой любой гражданин, решивший продать некую дорогую вещь, через некоторое время может стать должником.

Мошенники превращают продавцов дорогих вещей в должников

Мошенники, выступающие покупателями, перечисляют продавцам деньги за товар на карту, а после обращаются в суд и заявляют, что им не возвращают долг.

В качестве подтверждения своих слов мошенники предоставляют выписку со счёта о перечислении "должнику" денежных средств и суды принимают решения в их пользу по упрощённой процедуре, сообщает "Российская газета". Также злоумышленники для большей убедительности при расчёте с продавцом в сообщении к переводу пишут «как договаривались, такого-то числа».

Доктор юридических наук Марина Илюшина считает практику развития упрощённых процедур опасной. По её мнению, это "идеальная среда для действия мошеннических схем", из-за которой нарушаются права участников гражданского оборота.

Преградой для мошенничества могут стать нотариусы, если расширить применение их исполнительных надписей на взыскание долгов. Так как при рассмотрении дел у нотариуса права участников гражданского оборота гарантируются его имущественной ответственностью, он обязательно бы запросил договор займа, прежде чем выдавать исполнительскую надпись, равносильную судебному решению.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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