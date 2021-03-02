Четверо пострадали при пожаре в психинтернате под Тверью

В Торопецком районе Тверской области произошел пожар на территории психоневрологического интерната. По данным РИА "Новости", травмы получили четверо.

На первом этаже здания в деревне Дергино произошло возгорание в одной из комнат. Спасать людей прибыли 37 пожарных и 12 единиц техники МЧС. 54 человек были выведены из горящего строения. Пострадавшие отправлены в Торопецкую центральную районную больницу.

Причины пожара пока не озвучены.

Ранее в Томской области 30 воспитанников школы-интерната для детей с ограниченными возможностями оказались госпитализированы с пищевой инфекцией.