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Ребёнок насмерть замёрз в Саратовской области

Происшествия

В городе Вольске Саратовской области было обнаружено тело ребёнка. По предварительной версии, мальчик насмерть замёрз.

Ребёнок насмерть замёрз в Саратовской области

Как сообщает издание smotrim. ru, тело ребёнка было обнаружено утром 1 марта у у магазина на Краснооктябрьской улице.

"Сегодня в Вольске обнаружено тело ребенка. Он замерз ночью. Да, семья сложная, так для этого существует система изучения и наблюдения за такими семьями. Почему комиссии и по работе с несовершеннолетними, и по правам ребенка не увидели это? Конечно, по каждому случаю необходимо разбираться. Однако не должно быть равнодушия и безнаказанности", — цитирует издание сообщение депутата Госдумы Николая Панкова.

Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле ребёнка обнаружено не было. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

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Автор: Максим Щегольков
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