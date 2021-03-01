Ребёнок насмерть замёрз в Саратовской области

В городе Вольске Саратовской области было обнаружено тело ребёнка. По предварительной версии, мальчик насмерть замёрз.

Как сообщает издание smotrim. ru, тело ребёнка было обнаружено утром 1 марта у у магазина на Краснооктябрьской улице.

"Сегодня в Вольске обнаружено тело ребенка. Он замерз ночью. Да, семья сложная, так для этого существует система изучения и наблюдения за такими семьями. Почему комиссии и по работе с несовершеннолетними, и по правам ребенка не увидели это? Конечно, по каждому случаю необходимо разбираться. Однако не должно быть равнодушия и безнаказанности", — цитирует издание сообщение депутата Госдумы Николая Панкова.

Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле ребёнка обнаружено не было. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, проводится проверка.