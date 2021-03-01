Мужчина скончался в отделе полиции в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в одном из местных отделений полиции скончался мужчина.

Как сообщает издание neva. today, 23 февраля 29-летнего Алексея Кустова вызвали в отдел ГИБДД для составление протокола по правонарушению, которое молодой человек допустил 10 января. В этот день мужчина управлял автомобилем без водительского удостоверения.

На следующий день родители Кустова пришли в отдел, куда вызывали их сына, однако там заявили, что ничего об этом не знают. Однако, позже им перезвонили из отдела и сообщили, что их сын скончался.

Издание отмечает, что на теле были обнаружены гематомы и ссадины, а в качестве предварительной причины смерти называется сердечная недостаточность.