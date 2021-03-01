В Судане пилоты вынуждены были экстренно посадить самолёт спустя полчаса после взлёта из-за того, что на них набросился кот.
Как сообщает издание polit. ru, инцидент произошёл в ночь на 25 февраля. Кот пробрался в кабину экипажа и набросился на пилотов. Не сумев совладать с питомцем, экипаж принял решение посадить воздушное судно.
Как кот пробрался в самолёт неизвестно. По некоторым данным, животное могло попасть на борт в ангаре в аэропорту Хартума, когда экипаж открыл двери во время инженерной проверки.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В отношении России принуждение без диалога может привести к концу истории человеческой цивилизации, считает издатель журнала National Interest Дмитрий Саймс.