Самолёт совершил экстренную посадку из-за нападения кота на пилотов

В Судане пилоты вынуждены были экстренно посадить самолёт спустя полчаса после взлёта из-за того, что на них набросился кот.

Как сообщает издание polit. ru, инцидент произошёл в ночь на 25 февраля. Кот пробрался в кабину экипажа и набросился на пилотов. Не сумев совладать с питомцем, экипаж принял решение посадить воздушное судно.

Как кот пробрался в самолёт неизвестно. По некоторым данным, животное могло попасть на борт в ангаре в аэропорту Хартума, когда экипаж открыл двери во время инженерной проверки.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.