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Дети нашли в Калининградской области 21 мину времён войны

Происшествия

В Калининградской области дети во время прогулки в лесу обнаружили 21 мину времён Великой Отечественной войны.

Как сообщает издание sm. news, инцидент произошёл вечером 28 февраля в посёлке Горино. Дети прогуливались в лесу и неподалёку от дороги обнаружили боеприпасы. О своей находке они рассказали взрослым.

"Неманские полицейские сразу же выехали на место и оцепили район. На лесном участке, где находится 21 минометная мина 76 калибра, установлено круглосуточное дежурство", — цитирует издание сообщение пресс-службы администрации Неманского городского округа.

Отдел по ЧС Советска обратился в военкомат Советска с просьбой прислать саперов, чтобы обезвредить снаряды.

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Автор: Максим Щегольков
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