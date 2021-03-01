В Калининградской области дети во время прогулки в лесу обнаружили 21 мину времён Великой Отечественной войны.
Как сообщает издание sm. news, инцидент произошёл вечером 28 февраля в посёлке Горино. Дети прогуливались в лесу и неподалёку от дороги обнаружили боеприпасы. О своей находке они рассказали взрослым.
"Неманские полицейские сразу же выехали на место и оцепили район. На лесном участке, где находится 21 минометная мина 76 калибра, установлено круглосуточное дежурство", — цитирует издание сообщение пресс-службы администрации Неманского городского округа.
Отдел по ЧС Советска обратился в военкомат Советска с просьбой прислать саперов, чтобы обезвредить снаряды.
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