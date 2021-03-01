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После хоккейного матча11-летний спортсмен оказался в реанимации

Происшествия

В Воронеже 11-летний хоккеист попал в реанимацию после матча. Ребёнок получил травму во время борьбы за шайбу.

Как сообщает vestivrn. ru, травму получил мальчик 2009 года рождения, выступающий за хоккейный клуб "Буран". Двое игроков вели борьбу за шайбу и один из них на скорости влетел в борт и сильно ударился головой.

Сначала к пострадавшему подбежали товарищи, которые просили позвать медиков, а когда никто не пришёл, стали возмущаться и зрители, требуя позвать врача.

В настоящее время известно, что находится в отделении нейрохирургии местной больницы.

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Автор: Максим Щегольков
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