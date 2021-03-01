Иностранец заказал убийство жены в Красноярском крае

В Красноярском крае муж-иностранец заказал убийство собственной супруги. Заказчику и исполнителям грозит пожизненное заключение.

Как сообщают "Аргументы и факты", инцидент произошёл в Железногорске. Женщину ножом у детского сада, куда она приводила детей. Её госпитализировали с тяжёлыми ранениями.

"Полицейские установили, что в 2014 году пострадавшая вышла замуж за иностранного гражданина и уехала жить к нему на родину. Однако в 2018 году девушка с двумя малолетними детьми вернулась в Россию и проживала в Железногорске у родителей. Все это время ее муж требовал, чтобы она вернулась в его страну и угрожал ей расправой. Проверив данную информацию, сотрудники уголовного розыска предположили, что организатором данного преступления может являться муж пострадавшей девушки", — цитирует издание сообщение краевого управления МВД.

Правоохранители установили личности исполнителей, ими оказались трое уроженцев одной из республик ближнего зарубежья, проживающих в Турции. Там же проживал и супруг потерпевшей.

Исполнителей задержали в аэропорту при попытке покинуть Россию. Они раскрыли имя заказчика. Теперь им всем грозит пожизненный срок.