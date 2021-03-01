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Отчим больше года насиловал 11-летнюю падчерицу

Происшествия

В Калининграде суд признал виновным 33-летнего мужчину в действиях насильственного сексуального характера в отношении 11-летней падчерицы. Об этом корреспонденту "Правды.Ру" сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Отчим больше года насиловал 11-летнюю падчерицу

"Следствием и судом установлено, что начиная с ноября 2019 года осуждённый в квартире по месту жительства неоднократно совершал иные насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней падчерицы, используя своё физическое превосходство и беспомощное состояние девочки, которая в силу малолетнего возраста не могла в полной мере понимать фактический характер и общественную опасность совершаемых в отношении неё действий. Следствием установлено девять эпизодов таких преступлений", — прокомментировала старший помощник руководителя управления СКР по Калининградской области по взаимодействию со СМИ Наталья Гацко.

Более того, летом 2020 года мужчина совершил с ребёнком половой акт, в результате которого девочка забеременела. По медицинским показателям беременность прервали.

Свою вину обвиняемый не признал.

1 марта суд приговорил мужчину к 16 годам заключения. Он отправится в колонию строгого режима.

В законную силу приговор ещё не вступил.

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Автор: Анна Папенкова, Редактор: Елена Тимошкина
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