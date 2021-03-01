Мужчина убил сожительницу из-за храпа в Калининградской области

В Калининградской области местный житель убил свою сожительницу из-за того, что она храпела во сне.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в ноябре прошлого года. Обвиняемый сначала избил, а после задушил простынёй 38-летнюю сожительницу, а затем лёг спать. Утром мужчина попытался избавиться от улик, он сжёг простынь и телефон, а также замыл кровавые следы. Затем он решил перенести тело убитой женщины в сарай, чтобы ночью вывезти и утопить в реке.

Однако, свои преступные планы мужчина реализовать не успел: соседи заметили, как он перетаскивает тело в сарай, и обратились в полицию.

"Уголовное дело с утвержденным прокурором Гвардейского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу… Вину в совершении преступления мужчина признал в полном объеме. Он сообщил следствию, что ссора с подругой произошла из-за того, что она храпела во сне, а когда он ее разбудил, женщина принялась оскорблять его грубой нецензурной бранью", — цитирует агентство старшего помощника руководителя СУСК РФ по региону Наталью Гацко.