Калининградец-бизнесмен обманул клиентов почти на миллион рублей

28-летний директор строительной фирмы в Калининграде уличен в совершении серии мошенничеств. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Калининградец организовал фирму, которая занималась ремонтом в частных домах. Разместил объявления о своей деятельности. Клиенты заключали с ним договоры об оказании услуг. После этого горожане переводили директору фирмы деньги за предстоящие работы. Когда средства поступали ему на счёт, мужчина переставал выходить на связь со своими заказчиками.

По предварительным данным, от действий злоумышленника пострадали трое жителей Калининградской области. Общая сумма, которую он от них получил, составила порядка 830 тысяч рублей. Полицейские провели расследование и вышли на подозреваемого.

"В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2, 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 6 лет", — сообщила корреспонденту "Правды.ру" начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Сейчас полицейские устанавливают другие эпизоды преступной деятельности предпринимателя.