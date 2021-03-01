На посетителя Сахалинской областной клинической больницы обвалилась плитка с потолка.
Как сообщает издание life. ru, инцидент произошёл в приёмном покое медучреждения. Плитка обрушилась после громкого удара дверью. В момент происшествия в помещении находились пять человек. Одного из посетителей обвалившаяся плитка ударила по руке и голове. К счастью, обошлось без травм.
Примечательно, что ремонт в медучреждении проводился всего семь месяцев назад. После инцидента главврач вызвала на место представителей подрядчика, в настоящее время рабочие приступили к устранению допущенных в ходе ремонта нарушений.
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