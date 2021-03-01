В Омске прокуратура проводит проверку после появившегося в соцсетях ролика с дракой двух школьниц.
Как сообщает РИА "Новости", запись с дракой двух 12-летних школьниц появилась в соцсети "ВКонтакте" в минувшую субботу. На кадрах видно, как девочки избивают друг друга, а окружающие призывают продолжить драку.
"Прокуратурой Советского округа Омска проводится проверка по факту размещения в социальных сетях видеозаписи с причинением друг другу телесных повреждений 12-летними несовершеннолетними", — цитирует агентство пресс-службу областной прокуратуры.
Правоохранители установили личности участниц конфликта. Кроме того, известно, что инцидент произошел в школе-интернате основного общего образования № 2. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В отношении России принуждение без диалога может привести к концу истории человеческой цивилизации, считает издатель журнала National Interest Дмитрий Саймс.