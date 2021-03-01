Прокуратура проводит проверку после драки школьниц в Омске

В Омске прокуратура проводит проверку после появившегося в соцсетях ролика с дракой двух школьниц.

Как сообщает РИА "Новости", запись с дракой двух 12-летних школьниц появилась в соцсети "ВКонтакте" в минувшую субботу. На кадрах видно, как девочки избивают друг друга, а окружающие призывают продолжить драку.

"Прокуратурой Советского округа Омска проводится проверка по факту размещения в социальных сетях видеозаписи с причинением друг другу телесных повреждений 12-летними несовершеннолетними", — цитирует агентство пресс-службу областной прокуратуры.

Правоохранители установили личности участниц конфликта. Кроме того, известно, что инцидент произошел в школе-интернате основного общего образования № 2. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.