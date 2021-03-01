В Новокузнецке нетрезвый 14-летний подросток избил на улице незнакомую женщину.
Как сообщает издание kursk. com, инцидент произошёл ночью 22 февраля. На 39-летнюю горожанку набросился неизвестный и принялся её жестоко избивать.
Позже правоохранители установили, что к преступлению причастен 14-летний подросток. В состоянии опьянения его доставили в медицинское учреждение. В отношении родителей юноши составили протокол об административном правонарушении.
По факту нападения на женщину проводится проверка.
"По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Несовершеннолетнего поставят на профучет в полиции", — цитирует издание сообщение регионального управления МВД.
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