Мужчина скончался у подножья вулкана на Камчатке

На Камчатке местный житель скончался у подножья Авачинского вулкана. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Как сообщает издание kamchat. info, 54-летний мужчина отправился на снегоходе к вулкану накануне утром. Позже он позвонил своему знакомому и рассказал, что ему стало плохо, после этого последний отправился на помощь пострадавшему. Мужчина прибыл к вулкану и обнаружил там своего знакомого, который спустя некоторое время скончался.

Для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.