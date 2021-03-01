На Камчатке местный житель скончался у подножья Авачинского вулкана. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Как сообщает издание kamchat. info, 54-летний мужчина отправился на снегоходе к вулкану накануне утром. Позже он позвонил своему знакомому и рассказал, что ему стало плохо, после этого последний отправился на помощь пострадавшему. Мужчина прибыл к вулкану и обнаружил там своего знакомого, который спустя некоторое время скончался.
Для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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