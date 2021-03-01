В Одинцово произошло возгорание на Внуковском заводе огнеупорных изделий. Загорелся склад готовой продукции.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМЧС Московской области, горит нежилое здание по адресу Союзная улица, дом 7.
"Площадь горения составляет 2400 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется", — цитирует агентство сообщение ведомства.
Отмечается, что склад горит на всей площади. На данный момент информации о пострадавших нет.
На месте происшествия работают 68 человек и 27 единиц техники.
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