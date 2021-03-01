Сообщения о минировании поступили в школы Донецка

В школы Донецка поступили анонимные сообщения о минировании. На месте работают правоохранители.

Известно, что сообщения о минировании поступили в 34 школы.

"По состоянию на 11:00 поступили анонимные сообщения о минировании 34 школ города. В ходе обследования в МОУ "Школа № 30 г. Донецка" Кировского района информация о минировании не подтвердилась", — сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Как сообщает издание dnr-live.ru, в настоящее время стражи порядка обследуют школы, а также устанавливают лицо, причастное к распространению сообщений.

"Заведомо ложное сообщение об акте терроризма является преступлением и, в порядке ст. 236 УК ДНР, влечет за собой максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", — цитирует издание сообщение местного МВД.