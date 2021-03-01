Пятибалльные землетрясения произошли на Байкале и в Туве

В первый день календарной весны в Бурятии, в акватории Байкала, было зафиксировано землетрясение.

Как сообщает издание glagol38. ru со ссылкой на сообщение Байкальского филиала Геофизической службы, сейсмособытие произошло в Кабанском районе республики в 01:09 в акватории Байкала между Еланцами и Кабанском. Магнитуда землетрясение составила 5,0.

Отмечается, что подземные толчки ощущались в Иркутске и Улан-Удэ.

Кроме того, два землетрясения за ночь произошли в Туве. Издание tayga. info сообщает, что сейсмособытия были зафиксированы в в Барун-Хемчикском кожууне. Магнитуда первого землетрясения составила 2,7, второго — 5,5.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.