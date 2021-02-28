У побережья Аляски сейсмологи зафиксировали землетрясение. О происшествии сообщила американская геологическая служба.
Как сообщает ТАСС, сейсмособытие магнитудой 5,4 было зафиксировано 28 февраля. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 176 километров к юго-западу от населенного пункта Адак, в котором проживает 332 человека. Очаг находился на глубине 45 километров.
Информация о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступала. Угрозы цунами нет.
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