Двое детей погибли, провалившись под лёд на Волге

В Саратовской области двео детей погибли, провалившись под лёд на Волге.

Как сообщает издание gazeta. ru, трагедия произошла в городе Вольске.

"По предварительным данным, 28 февраля 2021 года компания из пяти малолетних детей прогуливались вдоль реки Волги в городе Вольске. На удалении около 400 метров от набережной имени Злобина шестилетний мальчик вышел на лед и провалился. Ему на помощь бросился 11-летний брат и попытался помочь выбраться", — цитирует издание сообщение регионального управления Следственного комитета.

Лёд не выдержал веса детей, в итоге оба ребёнка погибли.

В настоящее время ведётся поиск тел. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.