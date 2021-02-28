В Саратовской области двео детей погибли, провалившись под лёд на Волге.
Как сообщает издание gazeta. ru, трагедия произошла в городе Вольске.
"По предварительным данным, 28 февраля 2021 года компания из пяти малолетних детей прогуливались вдоль реки Волги в городе Вольске. На удалении около 400 метров от набережной имени Злобина шестилетний мальчик вышел на лед и провалился. Ему на помощь бросился 11-летний брат и попытался помочь выбраться", — цитирует издание сообщение регионального управления Следственного комитета.
Лёд не выдержал веса детей, в итоге оба ребёнка погибли.
В настоящее время ведётся поиск тел. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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