Командир избил солдата за неспособность собрать пулемёт

В Забайкальском крае суд признал виновным командира, избившего солдата во время занятий по сборке оружия.

Как сообщает издание lenta. ru, во время занятия под руководством командира учебного танкового взвода Ильдара Сагдиева потерпевший не смог собрать пулемёт. После этого солдат заявил, что на занятии присутствует впервые и вообще ему это не интересно.

После этого командир несколько раз ударил подчинённого ладонью по лицу и в челюсть, а затем вывел солдата в соседний класс и с силой толкнул.

Читинский гарнизонный военный суд признал Сагдиева виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 120 тысяч рублей. Отмечается, что в ходе следствия военный признал вину и раскаялся.