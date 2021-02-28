Соревнования по дзюдо в Дагестане закончились массовой дракой

В Дагестане соревнования по дзюдо закончились массовой дракой, в которой приняли участие спортсмены и зрители.

Как сообщает издание gazeta. ru, инцидент произошёл на первенстве Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо для спортсменов в возрасте до 23 лет. Конфликт вспыхнул во время полуфинальной схватки в весовой категории до 73 килограммов между местным борцом и представителем Северной Осетии Сарматом Голоевым.

Словесный диалог на повышенных тонах между одним из борцов и представителями команд перерос в массовую потасовку. В итоге, инициаторов драки доставили в полицию для разбирательства.