Четыре человека погибли при взрыве заминированного автомобиля в Ираке

В Ираке четыре человека погибли во время обезвреживания взрывных устройств заминированного автомобиля.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в провинции Анбар на западе Ирака. Четверо силовиков погибли, когда пытались обезвредить заминированный автомобиль.

"По предварительным данным, четверо представителей сил безопасности погибли в ходе обезвреживания заминированного автомобиля", - цитирует издание источник в органах безопасности Ирака.