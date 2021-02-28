В Ираке четыре человека погибли во время обезвреживания взрывных устройств заминированного автомобиля.
Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в провинции Анбар на западе Ирака. Четверо силовиков погибли, когда пытались обезвредить заминированный автомобиль.
"По предварительным данным, четверо представителей сил безопасности погибли в ходе обезвреживания заминированного автомобиля", - цитирует издание источник в органах безопасности Ирака.
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