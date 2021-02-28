В Амурской области из-за схода вагонов с углём заблокировано движение пассажирских поездов.
Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в Сковородинском районе. С рельсов сошли десять полувагонов с углём, в результате чего были задержаны или отменены несколько пассажирских поездов.
По информации регионального управления МЧС, были задержаны поезда №61 Владивосток-Москва и №7 Москва-Владивосток. Кроме того, задержки ожидают ещё два поезда, следующие в этих же направлениях. Отменены два пригородных поезда, сообщением Ерофей Павлович-Сковородино и обратный.
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