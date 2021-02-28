Вагоны с углём сошли с рельсов в Амурской области

В Амурской области из-за схода вагонов с углём заблокировано движение пассажирских поездов.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в Сковородинском районе. С рельсов сошли десять полувагонов с углём, в результате чего были задержаны или отменены несколько пассажирских поездов.

По информации регионального управления МЧС, были задержаны поезда №61 Владивосток-Москва и №7 Москва-Владивосток. Кроме того, задержки ожидают ещё два поезда, следующие в этих же направлениях. Отменены два пригородных поезда, сообщением Ерофей Павлович-Сковородино и обратный.