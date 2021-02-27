От Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1 270 квадратных километров. Эти размеры сопоставимы с размером Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в антарктической службе Великобритании.
"Наши команды Антарктической службы Великобритании были готовы к отколу айсберга от шельфового ледника на протяжении нескольких лет. Мы ежедневно следим за состоянием ледника, используя высокоточные GPS-инструменты, которые находятся рядом со станцией и измеряют, как изменяется ледник и куда движется", — рассказала руководитель службы Джейн Фрэнсис.
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