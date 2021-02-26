Неизвестные похитили 300 учениц интерната в Нигерии

В Нигерии из здания государственной школы-интерната неизвестные похитили более 300 учениц.

Как сообщают "Аргументы и факты", инцидент произошёл в городе Джангебе. По предварительным данным, некоторые похитители были одеты в форму сотрудников государственной службы безопасности. Сообщается, что злоумышленники прибыли к школе ночью на мотоциклах и автомобилях. Похитители находились в школе несколько часов, а затем вывели девочек на улицу, усадили их во внедорожники и увезли в неизвестном направлении.

Отмечается, что факт похищения подтвердил губернатор штата Замфара.